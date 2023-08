Terni, domani 2 agosto nuovo check up gratuito della vista dedicato ai bambini

Martedì 1 Agosto 2023, 18:21







Terni- In tre giorni sono stati controllati settanta bambini ma, alla luce delle numerose richieste, la sezione di Terni dell’Uici ha deciso di fissare un’altra data per il check up della vista.

Grazie alla collaborazione della ortottista Maria Carlotta Busatti e alla supervisione dell’oculista Marco Ilari domani mattina, 2 agosto, nella sede dell’Uici, in via Faustini 8, saranno sottoposti gratuitamente a controllo altri 25 bambini tra i 3 e gli 11 anni per identificare ed eventualmente valutare difetti sensoriali e della motilità oculare (strabismo, ambliopia).

Ci sono ancora posti disponibili ma si può accedere solo su prenotazione.

L’iniziativa “La prevenzione non va in vacanza” è promossa e sostenuta dalla sezione italiana dell’Agenzia Internazionale per la prevenzione della cecità - IAPB Italia onlus, in collaborazione con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti.

I check-up si sono svolti nei giorni scorsi a Marmore, Castel dell’Aquila e Piediluco.

Quella di domani sarà la quarta mattinata di controlli per prevenire i disturbi visivi dei bambini.