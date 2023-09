Giovedì 14 Settembre 2023, 07:04

PERUGIA - A poche ore dal suono della prima campanella, in molte scuole anticipato a lunedì, c’è subito qualche criticità. La prima interessa la rinnovata Primaria Ciabatti di Porta Pesa, fresca di inaugurazione dopo il restyling generale del plesso. C’è fermento nelle chat WhatsApp dei genitori dove si discute di arredi. Di tende nello specifico. È emersa le necessità di dotare di tende le finestre delle varie aule. Tende che, a quanto si apprende, non ci sono mai state. Il forte sole che ha accompagnato i primi giorni di scuola avrebbe anche reso necessaria una rotazione dei ragazzi in classe, per evitare che sempre gli stessi fossero a portata di sole diretto. Nelle chat i genitori si sono trovati a dover valutare la possibilità di contribuire all’acquisto delle tende che, secondo quanto raccontato, ammonterebbe a 4.500 euro da dividere per 17 classi. La storia è stata raccontata anche nei social, dove i genitori hanno confermato la situazione, esprimendo amarezza. Amarezza legata al fatto che la riqualificazione, apprezzata comunque da tutti, non ha tenuto conto di un aspetto definito «funzionale». Intanto alcuni genitori rimediano fondi pescando anche dalle rimanenze delle raccolte dell’anno scorso.

Allargando la lente alla scuola perugina in generale, sono entrati in classe anche i ragazzi degli istituti che hanno aperto le porte da ieri. Il primo giorno al completo ha avuto qualche ripercussione anche sulla viabilità, con code e rallentamenti nelle zone critiche come ad esempio Madonna Alta. Qualche ritardo causa traffico è stato registrato anche dalle linee del trasporto pubblico. Qualche studente proveniente dalla zona di Collestrada e dintorni è arrivato in classe sul filo. Curiosità: ci sono stati ritardi anche per disattenzioni. Una ragazza proveniente da Bastia, cuffie alle orecchie e telefono alla mano, non si è accorta della fermata a Piscille. Solo in piazza Partigiani ha chiesto all’autista quando sarebbero passati di fronte alla sua scuola. Gli addetti si sono adoperati per indicarle la linea per raggiungere il suo plesso.

A proposito di trasporto pubblico, Busitalia in occasione del nuovo orario invernale ha reso noto che sono stati assunti 25 nuovi autisti offrendo così «un’ampia copertura delle linee urbane ed extraurbane». Tornando alla mobilità, segnalata qualche difficoltà di prima mattina al parcheggio Pellini, dove si sono create code a causa di problemi di stampa dei biglietti e di lettura della targa dell’auto dalla telecamera alla sbarra. Gli automobilisti, inevitabilmente, si sono dovuti rivolgere all’assistenza.

Capitolo sicurezza: per assicurare un sereno rientro a scuola, la Questura ha avviato il progetto Scuole Sicure. Molte pattuglie hanno infatti vigilato gli ingressi degli istituti a Perugia e negli altri centri della provincia.