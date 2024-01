Venerdì 5 Gennaio 2024, 11:45

PERUGIA - Strapazza Modena e si mette in tasca il pass per la Final Four di Coppa Italia la Sir Susa Vim Perugia. Ieri sera i Block Devils, davanti ai 3mila del PalaBarton, hanno chiuso 3-0 (parziali 25-22, 25-16, 25-18) la gara secca dei quarti. La corsa al quarto titolo nella manifestazione tricolore va avanti: al varco c’è Milano, che sempre ai quarti ha sbarrato la strada di Piacenza (2-3). Prossime sfide in programma il 27 e 28 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. In campo anche Trento e Monza, le altre due che si sono ritagliate il pass e che lotteranno per alzare al cielo la coppa.

L’AVVIO È OK Subito a segno Semeniuk ed Herrera, ma è calda anche la mano di Giannelli (5-3). Perugia è sciolta nella prima fase. Modena invece, nonostante un buon Rinaldi (11-7), fatica e perde terreno (16-10), complici anche alcune battute a rete (17-12). Va meglio il muro, che chiude i varchi alle bocche di fuoco bianconere (19-17). Colaci si inventa una super difesa, ma il finale è sul filo dell’equilibrio (21-20). Lorenzetti schiera Russo, il PalaBarton si esalta e la Sir si prende il set (25-22).

GRANDE ALLUNGO Juantorena e compagni provano a rilanciarsi al cambio campo (2-3). Pronta la risposta di Herrera e compagni (7-5), chiamati a gestire una fase tirata del match (10-9). Difesa e muro fanno la differenza per la truppa di Giannelli, che alza l’asticella e scalda il palazzetto (14-10). La Sir, complice un errore di Sapozhkov e l’ace di Semeniuk, vola a +8 (18-10). Trova spazio e punti in battuta anche Plotnytskyi (23-14). La Sir ci crede e allunga 2-0 (25-16).

SIR A BERSAGLIO Sotto di due set, Modena non smette di lottare. Volano ancora schiaffi sottorete (5-3). Sanguinetti trascina i suoi (6-4), ma Herrera e compagni tengono bene la rotta (11-8). Solé firma il 15-10, e in questa fase la squadra di coach Petrella ricomincia a cedere terreno (19-13). Approfittano Plotnytskyi e compagni, che vanno in scioltezza verso la meta (22-15) con la spinta di un PalaBarton caldissimo. Finale con fallo a rete di Modena, al primo di tanti match ball la Sir non fa centro, ma è questione di poco. La chiude un grande Herrera (25-18). La Sir, con Semeniuk mvp, vince 3 a 0 e si qualifica per la Final Four. Il 27 gennaio c’è la super sfida con Milano. Un altro passo avanti verso il titolo.

PARLA L'MVP «Siamo molto felici per questa partita e di andare a Bologna», ha detto a fine partita un soddisfatto Semeniuk. «Sapevamo che non sarebbe stata facile, siamo rimasti sempre concentrati ed uniti in campo e questa è una cosa molto importante».

Perugia: Held, Giannelli 4, Herrera 13, Ben Tara, Solé 3, Colaci (L), Flavio 6, Semeniuk 14, Plotnytskyi 9, Russo. N.E.: Candellaro, Toscani (L), Leon, Ropret. All.: Lorenzetti.

Modena: Bruno 2, Boninfante, Juantorena 9, Sanguinetti 6, Stankovic, Sapozhkov 10, Brehme 4, Davyskiba 2, Federcii (L), Rinaldi 10. N.E.: Pinali G., Pinali R., Gollini (L), Sighinolfi. All.: Petrella. Arbitri: Zavater-Pozzato. NOTE: spettatori 3.173., durata set 28’, 26’, 24’. Perugia: 11 b.s., 6 ace, 47% ric. pos., 37% ric. prf., 66% att., 5 muri. Modena: 15 b.s., 3 ace, 44% ric. pos., 34% ric. prf., 49% att., 3 muri.