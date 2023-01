Sabato 7 Gennaio 2023, 10:51

Un incidente cosiddetto autonomo, ma di una gravità impressionante.Dalla tarda serata di giovedì, infatti, c’è un uomo di 61 anni in fin divita nel reparto di terapia intensivadell’ospedale Santa Maria della Misericordi a a seguito di un bruttissimo incidente. Un incidente che tra le cause, stando almeno al referto stilato al pronto soccorso al momento del suo arrivo in codice rosso, vedrebbe un abbondante uso di alcol: «Acuta intossicazione alcolica»è infatti la spiegazione principale dell’incidente che ha visto coinvolto l’uomo, residente nell’hinterlandcittadino. Secondoquanto siapprende, l’incidente è avvenuto nella tarda serata di giovedì dalle parti di Collestrada. Un incidente che, stando sempre a quanto trapela, non avrebbe visto altre persone coinvolte o perlomeno ferite in modo particolarmentegrave. Dopo la richiesta di intervento al 118, l’uomo è stato immediatamente portato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia: i traumi riscontrati e soprattutto la loro gravità hanno consigliato il personale medico sanitario al trasferimento immediato nel reparto di terapia intensiva, dove appunto l’uomo si trova dalle prime ore di venerdì. Le sue condizioni sono particolarmente gravi e ovviamente sono tenute sotto lo strettissimo controllo da parte del personale medico sanitario del reparto di Rianimazione. Insomma, un’altra bruttissima vicenda lungo le strade con questo inizio dell’anno che ha portato già moltissime sofferenze.