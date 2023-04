Domenica 23 Aprile 2023, 10:30

Ecco le pagelle di Perugia-Cosenza. Il pareggio della paura lascia il Grifo in piena zona playout.

FURLAN 6: si vede solo nella ripresa per bloccare un tiro di Marras. Qualche timore nel fare le uscite. SGARBI 6: non tiene nemmeno con le cattive Delic che coglie il palo, per il resto prestazione propositiva. STRUNA 6: non tira mai indietro la gamba e gli tocca il solito giallo. CURADO 6: Castori lo conferma e lui non demerita. CASASOLA 5,5: da un paio di turni viaggia con la ridotta. Un solo cross interessante troppo ma alto per Di Carmine. CAPEZZI 5: un solo affondo e tanta, troppa normalità. SANTORO 5,5 : reclama un rigore ma è ammonito per simulazione. Va a giri ridotti ma resta uno dei pochi che cerca di costruire. CANCELLIERI 5,5: qualche cross dalla tre quarti non basta per promuoverlo. KOUAN 5: non c’è traccia di lui nella storia del match. MATOS 5,5: esce presto di scena, senza aver fatto nulla di buono, per problemi alla schiena. DI CARMINE 5,5: inizia con un tiro debole e prosegue con tanta buona volontà. Anticipato nelle palle giocabili. LISI 6,5: entra e dà la scossa come sa fare sulla fascia con cross e tiri. Al 66’ però sbaglia una sorta di rigore in movimento su cross di Iannoni. IANNONI 5: ingresso da brividi con l’assist agli ospiti nell’azione del palo. Per il resto mediocre e un grande rischio per lo scontro in area con Marras. LUPERINI 6: ha portato vivacità e un cambio di ritmo ma la foga va a discapito della concretezza. Tuffo di testa con palla fuori. DI SERIO 5: in un’ora non riesce ad azzeccarne una. BARTOLOMEI 5,5: entra quando gli altri sono stanchi ma lui non ingrana la marcia in più. CASTORI 5,5: era una partita da vincere e non ha trovato la chiave della svolta.