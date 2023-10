Martedì 3 Ottobre 2023, 09:00

PERUGIA - Il Comune mette mano al vasto patrimonio arboreo della città. La giunta ha approvato un piano di manutenzione straordinaria da oltre 80mila euro che prevede sia interventi di potatura che una serie di piantumazioni. Partendo dagli interventi, la relazione tecnica allegata alla delibera di giunta spiega che si rendono necessari anche per «motivi di lamentata mancanza di idonee condizioni di vivibilità (luce ed aria ridotte, insorgenza di muffe) sia per i danni prodotti dalle ramificazioni arboree che si protendono su facciate e tetti dei citati edifici». Questi motivi, che si aggiungono all’importanza di regolari e frequenti interventi di gestione delle piante, hanno portato il Comune a sviluppare il progetto esecutivo di gestione da 85.938,62. Sempre dagli allegati alla delibera emerge la mappa degli alberi su cui sarà presto messa mano. Ecco le zone e la tipologia di albero su cui si interverrà: via San Giuseppe-via Eugubina (pini), via Ombrone (pini), via Maniconi (lecci), via Pitagora (lecci), strada Lacugnano (pini), via Volumnia (pini), via dei Gladioli (pini), via Monte Pecoraro (lecci), area verde via dello Scensore (pini e roverelle), parco di San Costanzo (pini), giardini del Frontone (lecci), area verde via Silvio Pellico (pini), via del Pontevecchio (pini), via Sicilia (bagolari), via Faina (tigli), via Manuali (tigli e lecci), via del Piscinello (lecci). Sarà poi effettuato un intervento di consolidamento con cavo in acciaio su 1 pino domestico in via Volumnia. Capitolo nuovi alberi. Per migliorare la vivibilità, favorire il contrasto ai cambiamenti climatici, nonché procedere alla sostituzione di alberi abbattuti, è prevista la messa a dimora di 12 nuovi esemplari. Anche qua c’è una mappa chiara: via Magno Magnini (7 bagolari), via del Cardellino (1 cipresso), Borgo XX Giugno (4 ippocastani).

IL QUADRO Dal progetto emergono anche i numeri del verde in città. Sono 302 le aree verde censite, con circa 40.800 alberi riuniti in gruppi o disposti singolarmente. Ci sono poi i viali alberati, 123 i principali: qui il censimento degli elementi arborei in filare ha individuato un numero complessivo di alberi pari a 7.800. C’è da notare che nella rilevazione non è considerata la componente arborea del soprassuolo forestale delle aree boscate di proprietà comunale. Queste si estendono su 248 ettari circa ed includono i boschi di monte Tezio, di monte Pacciano, Lacugnano e Collestrada.