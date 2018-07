PERUGIA - Baiocco d’oro e diplomi ai sessanta componenti dell’orchestra del liceo classico Mariotti «straordinari ambasciatori di Perugia a livello nazionale» come li ha definiti la dirigente scolastica Giuseppina Boccuto nel ricevere il premio dal sindaco Andrea Romizi e dall’assessore Dramane Waguè in una sala dei Notari gremita. I giovani talentuosi musicisti hanno infatti ottenuto, lo scorso 9 giugno, il primo premio e il premio speciale per la critica nell’ambito del Premio Teatro San Carlo di Napoli – IX edizione 2018 “150 Rossini – Reinterpretando Rossini”.

il sindaco Romizi ha rivolto ai giovani musicisti i complimenti personali, dell’Amministrazione e della città tutta «per la straordinaria performance compiuta al San Carlo di Napoli (e ripercorsa in un emozionante video proiettato in sala) che è valsa l’ambito premio. Il sindaco ha ringraziato i ragazzi ed il Prof. Seri per aver portato in alto il nome di Perugia a livello nazionale, peraltro in un palcoscenico rinomato come è il San Carlo di Napoli; ciò è stato possibile – ha detto - grazie al talento, all’impegno ed alla dedizione dei ragazzi, ma anche alla magistrale guida dei Professori. Ciò conferma per l’ennesima volta che il Liceo Classico e Musicale Annibale Mariotti di Perugia rappresenta una delle Istituzioni più virtuose e rinomate della città».

