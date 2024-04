Venerdì 12 Aprile 2024, 08:48

GUBBIO Vanno forte i ragazzi del polo liceale Giuseppe Mazzatinti ai campionati sportivi studenteschi di calcio a cinque. Hanno vinto le finali provinciali superando l’Itt Da Vinci di Foligno e il Liceo Properzio di Assisi. I giovani dell’indirizzo Scientifico Sportivo sono stati guidati dal professor Maurizio Migliarini e attendono ora la finale regionale prevista per il 9 maggio a Corciano.

In campo sono arrivate le emozioni ed è accaduto anche nel segno dei ricordi con un forte legame tra il passato e il presente. La classe terza sezione B del Classico dell’anno scolastico 1998-1999 ha percorso i sentimenti positivi esprimendo ogni affetto nel preservare il dolore per la perdita dell'amico, la morte di Giorgio «Veron» Cacciamani. «Il ricordo ha dato energia nuova - è stato sottolineato sui social - che vivrà e correrà sulle gambe di Rachele, sua figlia, studentessa del liceo Classico. E il loro amore si è concretizzato nella donazione dei completini da calcio per il loro amato liceo, nel ricordo dell’impresa sportiva che li portò a disputare la finale nazionale dei giochi sportivi studenteschi a Catania. Il finale di quell'impresa rimane negli occhi di questa classe, che oggi guarda a Rachele, alla sua mamma e allo zio, con gli occhi dell'amore e della solidarietà».

Grandi soddisfazioni per il Mazzatinti sono venute anche da volley, basket e calcio a undici con la guida dei professori Lucia Mancini, Adalberto Angeletti e lo stesso Migliarini.