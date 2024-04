Jago torna nel suo ex liceo, domani il dialogo con gli studenti al "Bragaglia"

Si chiama "Dialogo con Jago - Ognuno viva l’arte liberamente, in base alle emozioni che prova", l'appuntamento in programma domani, mercoledì 3 aprile, alle 10 presso l'istituto di istruzione superiore "Bragaglia" di Frosinone. L'artista di fama mondiale, originario di Anagni, dialogherà con gli studenti del suo ex liceo.

«Abbiamo chiamato l'evento celebrare la maturità - spiegano gli organizzatori - e mira ad educare i nostri studenti a perseverare nel raggiungimento dei propri sogni». Ci sarà anche una mostra dei lavori degli studenti dell'artistico e intermezzi musicali, sempre degli alunni dell'istituto.