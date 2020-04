Perugia, tra i primi in Italia, i nuovi avvocati giurano da remoto. E ci sono anche i parenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Giorgia Battellini, Giulia Canalicchio, Filippo Chiocchini, Francesca Ferranti e Giuliana Manzi. Sono i cinque nuovi avvocati che hanno prestato il loro giuramento, tra i primi in Italia, attraverso un collegamento da remoto con i consiglieri dell'Ordine degli avvocati di Perugia. Insieme a loro (ma sempre da lontano, in videconferenza) ha giurato come praticante abilitata al patrocinio sostitutivo Giulia Mercati.«È stato emozionante – conferma il presidente dell'Ordine Stefano Tentori Montalto – nonostante la modalità certamente più fredda. Ma questi nuovi colleghi ci tenevano, hanno voluto prestare giuramento adesso e dar il via alla loro professione nonostante il momento e le difficoltà. E quindi abbiamo deciso di dar loro la possibilità di farlo da remoto, attraverso un collegamento video con i consiglieri del nostro Ordine». Ma non solo. Perché il consiglio ha dato modo di partecipare a questo momento importante per ogni nuovo avvocato anche ai parenti: nonni, fidanzati, genitori. Hanno potuto infatti partecipare alla videoconferenza e non perdere questa grande emozione, che aveva per protagonisti i nuovi avvocati di famiglia. «Ed è stato emozionante anche per noi del consiglio - – prosegue il presidente Tentori -: c'è chi era collegato da casa e chi dal proprio studio. Ma tutti abbiamo vissuto questi giuramenti, anche solo per la volontà di farli proprio adesso, in questo momento difficile per tutti, come un'iniezione di fiducia per la nostra categoria nonostante le tante difficoltà legate a questa emergenza. Ed è stato bello poter dare una parvenza di normalità per questi giovani colleghi».