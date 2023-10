Mestre, autobus di linea va a sbattere contro una colonna dei portici in via Carducci

MESTRE - Un autobus di linea diretto a Cavergnago si è scontrato con una colonna dei portici in via Carducci. La linea è la numero 13 e sono in corso i rilievi da parte delle forze dell'ordine. I passeggeri risultano contusi mentre una persona - presumibilmente l'autista - risulta ferito. Si registrano invece danni alla colonna con la quale è avvenuto l'impatto.