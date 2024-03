Trasferta a Bologna, Real Sebastiani ufficializza il pullman gratuito per i tifosi. Ecco come prenotarsi

RIETI - Ora è ufficiale: ci sarà un pullman a titolo gratuito per i tifosi amarantocelesti che vorranno assistere al big match tra Fortitudo Bologna e Real Sebastiani Rieti. L'iniziativa era nell'aria dopo che la società amarantoceleste aveva annunciato le modalità di vendita dei tagliandi per il settore ospiti in occasione della quinta giornata della fase a orologio di Serie A2.

Il grande entusiasmo unito alla nutrita partecipazione dei tifosi reatini hanno fatto il resto, convincendo nuovamente il Rsr ad agevolare la trasferta per i supporters. Chiunque vorrà aderire al viaggio in pullman, dovrà prenotare un posto entro e non oltre le 13 di venerdì 8 marzo, inviando nominativo e numero di telefono all'indirizzo mail info@realsebastianirieti.it.

Si rinnova dunque questo tipo di iniziativa della società amarantoceleste dopo la trasferta organizzata per Forlì e per le Final Four di Supercoppa Lnp a Montecatini di inizio stagione. Per l'importante e affascinante match del PalaDozza, è prevista la partecipazione di molti tifosi reatini che raggiungeranno Bologna partendo da tutta Italia.

Il comunicato

«La Real Sebastiani Rieti comunica la messa a disposizione di un pullman, a titolo gratuito, per tutti coloro che vorranno sostenere la squadra in occasione della quinta giornata della fase ad orologio della Serie A2 LNP Old Wild West contro la Fortitudo Bologna, in programma domenica 10 marzo alle ore 18:00 presso il PalaDozza.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate entro e non oltre le ore 13:00 della giornata di venerdì 8 marzo inviando un’e-mail con nome, cognome e numero di telefono al seguente indirizzo: info@realsebastianirieti.it.

Si precisa che verranno accettate le richieste fino all’esaurimento dei posti disponibili. Si prega pertanto di prenotarsi il prima possibile. La società si scusa qualora qualche tifoso dovesse rimanere fuori.

I dettagli della partenza verranno comunicati in seguito a chi effettuerà la prenotazione.

La prenotazione del pullman è subordinata all’acquisto del biglietto per il settore ospiti che dovrà avvenire entro le 13 di venerdì 8 marzo, versando la quota di € 15,00 a persona presso la nostra sede di Via Fontana 3/C».