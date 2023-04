Una parte del ponte del Verghereto è stato realizzato a Bastia da una coop "workers buyout"

PERUGIA - È stato eseguito il varo dell'ultima campata del ponte in acciaio da 350 tonnellate situato sulla E45 nel tratto del valico del Verghereto e realizzato dalla cooperativa “Carpenterie Metalliche Umbre” di Bastia Umbra, costituita nel 2018 dagli ex dipendenti delle Officine Franchi, che hanno rilanciato la loro azienda in crisi.

«Dopo quattro anni vorticosi e opere realizzate in mezza Italia, ci piace pensare che alla rinascita di questa opera viaria importantissima per la nostra regione stia concorrendo fattivamente la nostra cooperativa rinata anch'essa dopo un periodo nerissimo e che oggi dà stabilmente lavoro a circa 35 persone», dice il presidente della cooperativa, Paolo Rossi Rossini.



«In questo periodo di rinascita per il mondo cristiano possiamo parlare bene di un miracolo nel miracolo - commenta il presidente di Confcooperative Umbria, Carlo di Somma - il sogno - spiega - è quello di vedere il ripristino delVerghereto grazie all'opera di una cooperativa che ha una storia breve ma molto significativa fatta di sofferenza, orgoglio e perseveranza e che oggi costituisce una eccellenza nel panorama della carpenteria metallica pesante».«Il nostro Workers Buy Out cooperativo nato grazie al sostegno determinate del Fondo ministeriale Cfi e di Confcooperative attraverso il proprio fondo per la promozione cooperativa Fondosviluppo, sta crescendo in maniera costante con una credibilità ed una autorevolezza attestata dai primari gruppi nazionali del settore delle grandi opere pubbliche e private», prosegue il presidente.