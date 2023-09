Bastia, il rione Moncioveta vince il Palio de San Michele

BASTIA UMBRA Il Rione Moncioveta vince la sessantunesima edizione del palio de San Michele con 16 punti. Al secondo posto Sant’Angelo con 11, San Rocco 10, Portella 7. I I Rossi si aggiudicano due prove su tre: la lizza col tempo di 3.36.72 e pure le sfilate con 10 punti davanti a San Rocco (6) Sant’Angelo (4) Portella (2). L’altra prova, i giochi di piazza, è stata vinta invece da Sant’Angelo. Per i Rossi feste in taverna fino a notte fonda. Martedì sera Sant’Angelo si era aggiudicato i giochi in piazza bissando il successo dello scorso anno.