(R)esistenze femministe: dall’8 al 17 Marzo a Terni la prima edizione del festival ideato e organizzato da Terni Donne

Terni- Appuntamento dall’8 al 17 Marzo con la prima edizione di "(R)esistenze femministe": il festival ideato e organizzato da Terni Donne.

Due weekend di incontri, cultura, approfondimento che propongono pratiche comuni e riflessioni, ma anche divertimento e festeggiamenti.

Il filo conduttore della due settimane sono le resistenze e le esistenze femministe: in un'ottica intersezionale e transfemminista gli eventi ideati propongono una rilettura della dimensione collettiva e sociale, alla ricerca di esperienze e strumenti di potenziamento del contrasto alla cultura patriarcale.

Il festival debutta nell’anno e nel mese in cui la Casa delle Donne di Terni compie dieci anni. Una ricorrenza per la quale l'associazione Terni Donne ha dovuto spendere molte energie per poterla celebrare rimanendo nella propria casa.

"Dieci anni di vite maturate, cresciute ed anche di vite nate. Sempre condivise. Dieci anni che abbiamo voglia di celebrare anche festeggiandoci, nella sorellanza, nell’impegno e nella resistenza.

Il modo migliore che conosciamo è condividendo insieme a chi abita questa casa il nostro spirito, il nostro sapere ed il nostro cuore"- spiegano le organizzatrici.

"La casa- continuano- è un luogo dove fare, inventare, parlare. Tutti verbi che narrano i saperi delle donne e che colorano le settimane di attività degli ambienti di Via Aminale durante l’anno. La stessa casa che ospiterà l’intero festival, in una festa di due settimane che speriamo vedrà partecipare tante persone con allegria e voglia di ascoltare insieme. Per resistere, per esistere. Il festival è una possibilità, quella di invitare le voci che nei nostri anni di cammino resistente abbiamo ospitato ed ascoltato e che in questa occasione ci hanno restituito la gioia di tornare nella nostra casa con entusiasmo. Ma è anche la felicità di condividere e diffondere il pensiero critico femminista che disegna un mondo bello e sicuro in cui stare".

Il primo appuntamento, previsto per venerdì 8 marzo alle 18:00, sarà con il reading collettivo del libro "Dare la vita" di Michela Murgia con performance artistica di Francesca Ascione, a seguire aperitivo.

Alle 21.30 ci sarà la proiezione del film "Smoke Sauna. I segreti della sorellanza di Anna Hints a cura de Il Pettirosso APS.

Sabato 9 marzo alle 10:00 sarà il turno del workshop di arteterapia "Il mio spazio" con l'educatrice e arteterapeuta Sara Pallozzi.

Appuntamento alle 14:00 con il workshop (Auto)Ritratto ricamato con Irene Sdogati e alle 16 con "Leggere senza stereotipi" con le lettrici del progetto Leggiamo per bambinə da 0 a 3 anni.

Alle 18:00 si terrà l'inaugurazione della mostra "Selvatico ancestrale" di Giuditta Pellegrini e poi "Ri-abitare il corpo territorio", incontro con Etain Addey. Letture a cura di Irene Loesh.

Alle 19:30 l'esibizione del coro della Casa delle Donne "VocInsieme"

Alle 20:30 "Happy B-Day Casa delle Donne!": cena e festa di autofinanziamento con posta del cuore, truccatrice stramba e dj set con Anzeenee.

E ancora venerdì 15 marzo alle 15:00 ci sarà la presentazione del libro "I ragazzi possono essere femministi?" di e con Lorenzo Gasparrini in collaborazione con UDS Terni.

Alle ore 16:00 "Dalla stessa parte mi troverai": l'incontro con l'on. Ilaria Cucchi e a seguire la presentazione del nuovo libro di Valentina Mira con Rosella Scarponi.

Alle 18:30 sarà il turno di "Palestina e femminismi: donne che vivono in un genocidio": incontro con Cecilia dalla Negra, a seguire Elisa Gabrielli leggerà Sahar Khalifa con performance artistica di Martina Lattanzi.

Sabato 16 marzo alle 10:00 ci sarà il workshop "Sessualità femminile: tra rivendicazione e piacere" con la consulente sessuologa Federica Pucino.

Previsto per le 11:00 il workshop Hatha Yoga "Il respiro del corpo" con Silvia Martellotti.

Alle 16:00 "Leggere senza stereotipi" con le lettrici del progetto Leggiamo per bambinə da 3 a 6 anni.

Alle 18:00 ci sarà la presentazione del libro "Non chiamatelo raptus" di Anarkikka.

Alle 21:00 apericena e concerto "Canto di Donne" con Mariangela Berazzi e Sandro Paradisi.

Il festival si concluderà domenica 17 marzo alle 17:30 con Womandela Open.



© RIPRODUZIONE RISERVATA