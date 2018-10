© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARSCIANO - Si apre oggi la Campagna abbonamenti della Stagione di Prosa 2018/2019 del Teatro Concordia di Marsciano. Un cartellone di indubbia qualità quello messo a punto dal Teatro Stabile dell’Umbria, costruito tenendo ben presenti le specificità della città e del pubblico così da offrire una rassegna di spettacoli variegata e di alto livello. Il primo appuntamento è firmato TSU e si tratta dedi Shakespeare, in scena martedì 6 novembre. Una pièce in grado valorizzare le risorse della nostra regione, con gli attori della Compagnia dei Giovani diretti damentre le scene e i costumi sono stati realizzati dagli allievi del corso di scenografia dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia, anche in questo caso adattate agli spazi del teatro marscianese.Tornerà poi, mercoledì 21 novembre,con il suo. Anche in questo caso si tratta di una produzione del Teatro Stabile dell’Umbria, che torna nella nostra regione forte del successo che sta avendo nei più importanti teatri italiani. La commovente storia è tratta da un fatto di cronaca, quello dell’anziana donna che si mise in fuga con la nipotina di 4 anni attraverso la cosiddetta “rotta dei Balcani”. Sul palco anche l’orchestra multietnica di Arezzo per una colonna sonora emozionante. Martedì 11 dicembre è in programma l’ormai consueta trasferta al teatro Morlacchi di Perugia, questa volta per vedere il nuovo spettacolo diA gennaio, mercoledì 9, sul palco del Concordia salirà, un vero mito della pallavolo italiana, due volte campione del mondo e tre volte campione europeo con la Nazionale di. Consarà possibile rivivere, attraverso un crescendo di momenti a tratti ironici ed esilaranti, malinconici o persino drammatici, quelle vittorie leggendarie insieme alle sconfitte ancora brucianti.arriverà a Marsciano martedì 5 febbraio con, divertente spettacolo nel quale veste i panni di Cesare, amato personaggio della serie. Domenica 24 febbraio si riderà con il pluripremiato, commedia esilarante che vede quarantenni a confronto tra colpi di scena, battute comiche, amicizia, rancori e legami profondi.Appuntamento speciale per venerdì 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, con il ritorno al Concordia della cantante, che proporrà un concerto-spettacolo dedicato alla voce più amata di Roma,, questo il titolo dello show, vuole essere un’omaggio ad una delle più influenti rappresentanti della musica popolare italiana, realizzato con la direzione musicale disotto la supervisione di, figlio della compianta cantante. Syria, sola in scena insieme a una valigia rossa, non solamente interpreterà i brani resi celebri dalla Ferri ma racconterà storie in grado di tracciare un profilo inedito dell’artista.