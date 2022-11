Sabato 19 Novembre 2022, 08:24

Due truffatori arrivati da Napoli sono rimasti imbrigliati nei loro stessi raggiri e, al rientro a casa, probabilmente soddisfatti per il risultato, anche se parziale, sono stati arrestati dalla polstrada all’altezza del casello Caserta Nord dell’A2. Da un po’ di giorni in giro tra Todi e Marsciano dove hanno portato a termine numerose truffe, alla fine sono stati smascherati per aver commesso un paio di errori. Hanno troppo insistito a girare in auto sulla stessa zona di Marsciano, tanto da attirare l’attenzione di qualcuno che ha notato marca modello e targa, e aver ripetuto una telefonata due volte allo stesso indirizzo di Todi. Il cliché ormai è quello abituale della telefonata a persone anziane da parte di sedicenti appartenenti alle forze dell’ordine che segnalano un grave incidente stradale dove è rimasto coinvolto un familiare. Ma la condotta dei truffatori ha assunto aspetti di precisione perché conoscono i nomi del nucleo familiare tanto da rendere più credibile il tutto. Rimane la strategia della telefonata lunga per tenere impegnata la persona perché non chiami aiuti. Nel caso di Marsciano una figlia che aveva prodotto ingenti danni per giunta sprovvista di assicurazione. Chiaramente chi telefona fa la parte del buono pronto a chiudere un occhio sulle cose più gravi e invece dei 10mila euro necessari per sanare la cosa, durante la visita a casa il legale che ha in mano l’incidente, si sarebbe accontentato del contante disponibile e di tutto l’oro custodito. Così è andata, ma al rientro a casa della figlia incolume e ignara si è scoperto tutto con la conseguenza della pronta segnalazione di targa e auto. A Todi la cosa ha assunto anche un lato comico che ha messo in luce o una dabbenaggine, o una imperdonabile distrazione dei due. Solita procedura con l’annuncio di un grave incidente occorso ad un figlio, solita richiesta di soldi per chiudere la pratica. Poi l’errore che ha mandato in fumo la truffa. Seconda telefonata allo stesso numero, questa volta non più il pietoso avvocato, ma direttamente le forze dell’ordine. Annuncio: il marito coinvolto in un gravissimo incidente stradale con tre autovetture. A quel punto la signora si è chiesta se fosse la giornata più nera della sua vita, ma ha realizzato che forse poteva essere ben altro. Ha chiamato il marito al telefono che si è pure risentito perché stava cambiando le gomme. Poi ha avvertita l’altra figlia che ha segnalato quanto accaduto. Quindi attenzione a certe telefonate che sono sempre tentativi di truffa, quando le forze dell’ordine hanno qualcosa da comunicare o da fare vengono direttamente a casa.