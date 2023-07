Marsciano, furti, atti vandalici e la rapina a un disabile: arrestato un minorenne e sette denunciati

MARSCIANo- I carabinieri della Stazione di Marsciano hanno denunciato alla Procura dei Minorenni di Perugia 7 minori, arrestandone 1. I giovanissimi si sarebbero resi responsabili di episodi di furti e danneggiamenti ai danni di esercizi commerciali, di ricettazione e in un caso di rapina ai danni di un ragazzo disabile. Gli accertamenti, durati diverse settimane, hanno permesso di individuare alcuni ragazzi, tutti nati tra il 2006 e il 2008, ritenendoli, in base agli indizi acquisiti, i responsabili di svariati fatti, occorsi tra maggio e giugno, In particolare, è spiegato in una noat del comando proviciale dell'Arma, un furto di generi alimentari in un bar di Marsciano, il tentato furto di un’autovettura, una ricettazione di materiale tecnologico dal valore superiore ai 1000 euro, un episodio di danneggiamento di una cabina telefonica adibita dal Comune a biblioteca per i ragazzi della scuola primaria del primo circolo di Marsciano.

Il minorenne tratto in arresto, colpito dalla misura cautelare del collocamento in comunità emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, è indiziato, in concorso con un maggiorenne, del reato di rapina e lesioni ai danni di un ragazzo con disabilità avvenuto nel centro storico di Marsciano a maggio. Gli hanno strappato una collanina d'oro.