«Correte, c'è un incendio in quella casa»: Marsciano, cinquantenne trovato morto all'interno

MARSCIANO - «Correte, c'è un incendio in quella casa»: l'allarme arriva da un residente che segnala come esca fumo e fiamme da un appartamento. Siamo intorno all'ora di pranzo di martedì. Immediata si mette in moto la macchina dei soccorsi, con i vigili del fuoco che arrivano all'esterno dell'abitazione assieme a carabinieri e personale del 118.

Una volta all'interno, però, i soccorritori capiscono come l'incendio sia un aspetto secondario: nell'appartamento infatti trovano il corpo senza vita di un uomo cinquantenne. Dopo aver bloccato l'incendio e aver messo in sicurezza l'appartamento, sono partiti tutti gli accertamenti per capire i motivi della morte e anche del rogo. Al momento non viene esclusa alcuna pista.