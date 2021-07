Otricoli, trasferito a Narni il servizio di Guardia Medica. Rimane attivo solo il numero di telefono.

Sabato 31 Luglio 2021, 12:38

NARNI - Otricoli rimane senza la postazione di Guardia Medica. Dal primo agosto, il presidio di continuità assistenziale (ex Guardia Medica) più vicino più vicino sarà quello di Narni, dislocato all'interno dell'ospedale. Un provvedimento temporaneo, precisano dall'usl Umbria 2, dovuto alle dimissioni di due professionisti del servizio ex Guardia Medica della sede di Otricoli, alle ferie che inevitabilmente creano buchi nella turnazione di un personale già ridotto all'osso e, su tutto, al gran numero di medici impegnati nello svolgimento di attività correlate alla pandemia. Da qui la decisione di accorpare le due postazioni, quelle di Narni e Otricoli, trasferendo il tutto dentro l'ospedale narnese. Da domani dunque, per gli otricolani che avessero bisogno di assistenza sanitaria negli orari e nei giorni solitamente coperti dal servizio di Guardia Medica, le uniche possibilità saranno chiamare il numero 0744.719447, lasciato comunque attivo, oppure andare a Narni. Una problematica quella della carenza cronica dell'organico in forze all'usl Umbria 2 che, in particolare durante la stagione estiva, sta creando difficoltà nell'erogazione delle prestazioni e conta altre "vittime" nei servizi fondamentali. Già nelle scorse settimane infatti, era toccato al servizio di radiologia degli ospedali di Narni e Amelia, oggi parzialmente ripristinato, accorpato, per le stesse cause che hanno sacrificato il servizio di continuità assistenziale ad Otricoli, tutto nell'ospedale di Narni. Qualche intoppo anche per il laboratorio analisi dell'ospedale di Amelia, che durante le settimane di agosto, il sabato rimarrà chiuso.

Riferimenti e orari del nuovo servizio comprensoriale

Il riferimento comprensoriale (Narni e Otricoli) del servizio di Continuità Assistenziale è quindi il seguente: Narni, presidio ospedaliero, via dei Cappuccini Nuovi, telefono 0744/740329

Il Servizio è attivo:

i giorni feriali dalle 20 alle 8 del giorno successivo;

sabato dalle 8 alle 8 della domenica successiva;

la domenica dalle 8 alle 8 del lunedì successivo;

i prefestivi dalle 10 alle 8 del giorno festivo successivo;

i festivi dalle 8 alle 8 del giorno successivo al festivo.