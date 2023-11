Orvieto: si staccano frammenti di tufo dalla Torre del Moro per il forte vento

Si staccano alcuni frammenti di tufo dalla Torre del Moro a causa del maltempo. E' accaduto la notte scorsa quando, per il forte vento che si è abbattuto sulla città di Orvieto, alcuni frammenti si sono staccati dal monumento cadendo su via della Costituente.

Nelle prime ore della mattinata di oggi l’area è stata transennata. Una ditta incaricata dal Comune di Orvieto sta provvedendo a mettere in sicurezza via della Costituente con un tunnel provvisorio che garantirà il passaggio dei mezzi e dei pedoni in attesa di una verifica approfondita sulla Torre del Moro.