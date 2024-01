La protesta degli agricoltori si allarga a Orvieto: una quarantina di trattatori sfila allo Scalo

La protesta degli agricoltori si allarga anche a Orvieto. Questa mattina una quarantina di trattori e una sessantina di produttori, per la maggior parte umbri ma anche provenienti dal Viterbese, si sono ritrovati a Orvieto scalo presso la rotatoria del ponte dell'Adunata.

Tocca quindi anche il territorio orvietano la protesta che da giorni si sta registrando in altre parti d'Italia inclusa la vicina Orte. Organizzata dal comitato "Agricoltori traditi", si esplica con i trattori in strada che a più riprese bloccano o rallentano la viabilità. A Orvieto i mezzi agricoli hanno sfilato questa mattina senza particolari criticità sotto gli occhi attenti delle forze dell'ordine. Non si sono registrati, al momento, blocchi del traffico.

I motivi della protesta sono molteplici e vanno dalle politiche agricole all'aumento dei costi che riduce, se non annulla, i ricavi delle aziende agricole che sempre più numerose si dicono allo stremo. Gli agricoltori chiedono di essere ricevuti dal Governo per esporre le loro criticità e sollecitare una soluzione.