Orvieto. Sabato 10 giugno torna la "Staffetta dei Quartieri"

Piazza del Duomo a Orvieto si prepara ad accogliere l’edizione numero 56 della “Staffetta dei Quartieri”. Appuntamento come da tradizione alla vigilia del Corpus Domini, sabato 10 giugno a partire dalle 21, con il via alla mini staffetta dei Quartieri per i bambini fino a 6 anni alla quale seguirà la staffetta riservata ai bambini fino a 11 anni.

Alle 22 è in programma la premiazione della seconda edizione del Torneo dei Quartieri di Padel che precederà la staffetta dei ragazzi delle scuole medie che sarà aperta dai ragazzi dell’associazione “Semaforo Verde – Tartaruga xyz”. Alle 22.30 la piazza saluterà l’arrivo della delegazione della storica staffetta Praga-Orvieto guidata dall’organizzatore Vladimír Drábek, dal direttore della Caritas di Praga, Jaroslav Němec, e dal vice direttore Pavel Šimek. Alle 22.45 si terrà infine l’estrazione della lotteria, preludio all’attesa sfida tra i quartieri Olmo, Corsica, Serancia e Stella lungo il suggestivo percorso cittadino intorno al Duomo.



La squadra da battere è quella dell’Olmo, vincitrice dell’edizione 2022, mentre il record del miglior frazionista è quello di Federico Mogetti (Serancia) – 2’ 23’’ 7 - fatto registrare proprio lo scorso anno battendo il precedente che resisteva dal 1988.

L’albo d’oro della competizione vede in testa a pari merito Stella e Corsica con 15 successi, segue l’Olmo con 11 e chiude il Serancia con 3.

«Abbiamo ancora vivo il ricordo dell’edizione dello scorso anno – afferma l’assessore allo Sport, Carlo Moscatelli – non solo per le emozioni di aver ritrovato un appuntamento importante per la città dopo i due anni di stop per la pandemia ma per aver assistito a una delle staffette più entusiasmanti ed equilibrate di sempre. Anche quest’anno ci sono tutte le condizioni per una sfida da vivere fino all’ultima frazione. Gli appuntamenti sportivi legati alla tradizione – conclude – proseguiranno poi dal 12 al 17 giugno in piazza Marconi per il Torneo dei Quartieri di basket intitolato alla memoria dell’indimenticato Corrado Spatola».