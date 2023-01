Orvieto, medaglia d'argento al merito della Croce Rossa a Anna Petrangeli

Nel pomeriggio di mercoledì 11 gennaio, il presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro, è stato in visita a Orvieto in concomitanza con l’Assemblea Regionale dell’Associazione. Alla cerimonia di saluto, che si è tenuta nella sala consiliare del comune di Orvieto, hanno preso parte Paolo Scura, presidente regionale della Cri Umbria, la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, Umberto Garbini, presidente del consiglio comunale di Orvieto, Luigi Maria Manieri, nuovo commissario del comitato territoriale della Cri di Orvieto e Nicola Scarfò, segretario generale del comitato regionale dell'Umbria.

L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione, ma anche di gratitudine ed emozione per la significativa benemerenza conferita a Anna Petrangeli, presidente uscente del comitato territoriale Cri di Orvieto, insignita della medaglia d'argento al merito della Croce Rossa «per aver dato lustro all’associazione nell’adempimento del proprio servizio e per aver contribuito in maniera pregevole alle sue opere ed attività».

Presenti anche tutti i presidenti dei comitati territoriali della Croce Rossa umbra e i volontari del comitato di Orvieto.