Investe ciclista nel centro storico e scappa. Rintracciato dai Carabinieri e denunciato

E' stato deferito da Carabinieri in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Terni, un orvietano di 74 anni che nel pomeriggio di mercoledì 3 novembre, in una via del centro storico di Orvieto, avrebbea investito un ciclista abbandonandolo sul luogo dell'incidente.

Ad intervenire sono stati i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri, allertati dalla segnalazione di incidente stradale tra un veicolo ed un ciclista. Dai primi accertamenti è emerso che il conducente dell’autovettura si era subito allontanato dal luogo del sinistro senza prestare soccorso al ciclista, un ragazzo di 21 anni originario del Senegal ma residente ad Orvieto, che è stato trasportato al Pronto Soccorso del "Santa Maria della Stella", dove gli è stata riscontrata una leggera contusione alla caviglia guaribile in pochi giorni.

I militari intervenuti hanno in poco tempo rintracciato l’autista del veicolo coinvolto; l'uomo è stato quindi deferito in violazione all’art. 189 del Codice della Strada (comportamento in caso di incidente).