Orvieto: doppio concerto in piazza Duomo, il 9 e 10 agosto cambia la viabilità

Viabilità "rivoluzionata" oggi e domani per i due concerti che si terranno in piazza Duomo a Orvieto. Inseriti nella rassegna estiva “One-Orvieto Notti d’Estate”, questa sera alle 21.30 con “Generations 4tet” arriverà la musica di Danilo Rea e Roberto Gatto accompagnata dalle voci delle figlie Oona e Beatrice. Domani, alla stessa ora, sarà protagonista il pianoforte di Frida Bollani Magoni.

Per consentire lo svolgimento dei due concerti, la polizia locale ha firmato un'ordinanza che dispone,dalle 17 alle 24 per oggi, mercoledì 9, e domani giovedì 10 agosto, il divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in tutta piazza Duomo, con interruzione veicolare in piazza Febei e in piazza Marconi, attraverso il posizionamento di transenne da parte della protezione civile. Inoltre oggi e domani, dalle 20 e fino al termine di ogni concerto, potrà essere interrotta la circolazione veicolare in entrata al centro storico di Orvieto in corrispondenza della rotatoria di porta Romana e in corrispondenza di piazza Cahen intersezione con via Roma.

I flussi veicolari esterni saranno deviati verso il parcheggio di Campo della Fiera, verso il parcheggio di via Roma e verso il parcheggio ex Caserma Piave.

Il divieto di circolazione non si estende ai veicoli dei residenti del centro storico dotati di permesso, agli automezzi di pronto intervento e soccorso, agli automezzi delle forze di polizia, ai mezzi del trasporto pubblico locale.

A proprosito di trasporto pubblico locale, a partire dalle 16.30 di oggi e domani, la circolare “C” da piazza della Repubblica transiterà in via Filippeschi, via Malabranca, via del Caccia, Porta Maggiore, svolta a destra su strada delle Conce e ritorno in piazza Cahen; a partire dalle 16.30 la circolare “A” e tutte le corse serali dirette in piazza Duomo, si attesteranno come capolinea a piazza Marconi. Infine, sempre per queste due giornate, sarà consentita la sosta in piazza Duomo, lungo la corsia che porta alla Curia vescovile, ai veicoli al servizio dell’organizzazione.