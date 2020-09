Un libro dedicato a Dante Ciliani, a cinque anni dalla prematura scomparsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un progetto semplice e affettuoso, per ricordare un amico e un collega sempre nel cuore: Dante Ciliani. Arriva nel giorno del quinto anniversario della sua prematura scomparsa, la notizia che presto sarà pubblicato un libro dedicato all'indimenticato presidente dell'Ordine dei Giornalisti dell'Umbria, nonchè collega de Il Messaggero.Il volume, viene spiegato, nasce dalla comune volontà dei Consigli dell'Ordine dei giornalisti, sia regionale dell'Umbria che il nazionale, dove Dante era molto apprezzato. A scrivere il libro, che sarà pubblicato dall'Ordine dei Giornalisti, saranno tutti quei colleghi che avranno desiderio di affidare a questo prezioso contenitore i ricordi personali dell'amico, del collega, del Presidente rimasto nel cuore di tutti coloro che in tanti anni hanno avuto l'opportunità di relazionarsi con lui, non soltanto giornalisti. Per informazioni, è possibile inviare una email a info@odgumbria.it