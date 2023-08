TERN

Scrive di fatto che la sua posizione è più che solida, come la sua società: «Ho qualcosa come 42 anni di esperienza - dice- e ho in piedi la Celebrity Films srl con 40.000 euro di capitale interamente versato, costituita a Roma nel 2014 e proprietaria della Ternana Femminile Calcio a 5, posso benissimo prendere in mano la struttura e gestirla nel migliore dei modi, perché ho una lunga esperienza sia nel campo degli spettacoli che in quello sportivo, visto la mia Futsal è stata la squadra più vincente del campionato nazionale di Serie A dal 2011 e col gruppo Celebrity dal 1986 abbiamo organizzato le finali nazionali e mondiali del "The Look of the Year" su Canale 5 a Firenze e a Forte dei Marmi, ma anche concerti in Spagna, Grecia ed Italia, nel 2005-6-7 la Finale del "Miss European Union" a Roma oltre a numerosissimi altri eventi portati avanti con successo di pubblico e critica».