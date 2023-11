"Nati per leggere": a Orvieto un doppio appuntamento per le future mamme in biblioteca con le professioniste del consultorio

L'Usl Umbria 2 partecipa a Orvieto alla settimana nazionale "Nati per leggere" che si concluderà domenica prossima 26 novembre, grazie all'impegno della direzione strategica dell'azienda sanitaria, del distretto orvietano diretto da Massimo Marchino e delle professioniste del consultorio, le ostetriche Elisabetta Iacobucci, Francesca Bruti, Anna Maria Cicioni, Catia Maestripieri e la psicologa Mirella Cleri.

La manifestazione culturale e pedagogica è rivolta ai bambini, ai genitori e alle mamme in gravidanza che frequentano i corsi di accompagnamento alla nascita, prevede attività di lettura con i professionisti del consultorio ed è promossa dal Comune di Orvieto, dalla biblioteca comunale "Luigi Fumi, dalla cooperativa sociale "Il Quadrifoglio e dall'Azienda Usl Umbria 2.

"La settimana - spiega la psicologa Mirella Cleri - si svolge in questo periodo per celebrare la Giornata mondiale dei diritti dei bambini e degli adolescenti, in programma il 20 novembre di ogni anno.

questa data - prosegue la professionista del consultorio di Orvieto - ricorda il giorno in cui l’Assemblea generale dell’Onu ha adottato, nel 1959, la Dichiarazione dei diritti del fanciullo e trent'anni dopo, nel 1989, la Convenzione sui diritti dei bambini e degli adolescenti. Ben 196 paesi hanno ratificato questi documenti con l’impegno di tutelare e proteggere i bambini".

Nell'ambito di questa settimana, domani, giovedì 23 novembre, si terrà un'iniziativa che prevede due momenti d’incontro rivolti alle mamme in attesa che frequentano i corsi di accompagnamento alla nascita.

Le donne in gravidanza insieme alle ostetriche del consultorio si incontreranno in biblioteca per condividere momenti di lettura alla scoperta di storie e racconti dedicati ai più piccoli. Seguirà un momento sulla comunicazione prenatale nella sala eufonica dove le mamme ascolteranno l’opera ”Mano sul cuore” con la psicologa del consultorio.