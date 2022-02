Martedì 1 Febbraio 2022, 07:10

Alla Asl di Viterbo un occhio di riguardo verso le donne incinte positive al Covid-19. Domani, 2 febbraio, dalle 10 alle 17, nei consultori familiari del capoluogo, di Tarquinia e di Civita Castellana si terrà l'open day vaccinale, rivolto alle future mamme (dalla 12° settimana in poi) e ai futuri papà.

L’accesso è libero, senza necessità di prenotazione, fino ad esaurimento dei vaccini a disposizione. Ma non solo: l’azienda sanitaria ha adeguato il cosiddetto “Percorso nascita aziendale” al fine di “garantire la sicurezza delle donne in gravidanza Covid positive che accedono alle strutture della Asl per le prestazioni tempo dipendenti”.

Cosa significa nel concreto? Che “a seguito di valutazione delle caratteristiche strutturali e della situazione logistica esterna alle strutture ospedaliere e alle case della salute, il consultorio di Viterbo risulta essere la struttura più idonea a garantire le norme di prevenzione anti-Covid”. Ed è qui che verranno seguite le gestanti contagiate: il lunedì dalle 8 alle 11 e il venerdì dalle 13 alle 15,20, le pazienti accederanno dal lato della Questura e potranno usufruire di spazi a loro dedicati, separati dagli altri, in cui sottoporsi ain totale sicurezza a esami e controlli quali ecografia ostetrica, morfologica, cardiotocografia esterna, esami ematici Lea e dosaggi del glucosio.

Intanto, sul fronte della curva pandemica il virus sembra aver preso sprint. Ieri 276 i nuovi casi rispetto a 1.570 tamponi, ovvero un plafond inferiore rispetto a quelli infrasettimanali, e 158 guariti. Il totale dei positivi arriva comunque a sfondare la soglia psicologica dei 12mila, attestandosi a 12.052. Aumenta il numero di ricoverati che passa dagli 83 di domenica agli 88 di ieri (34 sono nel reparto di Malattie infettive, 7 nella Terapia intensiva, 40 a Medicina Covid di Viterbo e 7 in quella di Montefiascone).

Del resto, degli ultimi contagiati, 5 sono subito stati affidate alle cure dei sanitari. Gli ultimi referti di positività sono collegati a cittadini residenti o domiciliati nei seguenti comuni: 61 a Viterbo, 21 a Vetralla, 19 a Tarquinia, 15 a Bassano Romano, 14 a Fabrica, e Tuscania, 12 a Soriano. Mentre in altri 39 centri il numero dei nuovi positivi varia da 7 a uno.

Nelle ultime 24 ore, la Asl ha registrato anche l’ennesimo decesso per coronavirus: non ce l’ha fatta una anziana di 90 anni, originaria di Montefiascone e da giorni ricoverata nell’ospedale di Viterbo. La donna è la 513° vittima legata alla pandemia. “Con rammarico comunico la scomparsa di una nostra concittadina, a causa del virus Covid-19. Alla famiglia le mie più sentite condoglianze”, fa sapere via social il sindaco Giulia De Santis, specificando che a Montefiascone il totale dei positivi è arrivato a 477.