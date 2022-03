Emergenza Ucraina, finora rilasciati 316 tesserini e circa 250 i contatti effettuati dal consultorio familiare

RIETI - Prosegue l’impegno della Asl di Rieti in favore della popolazione ucraina fuggita dalla guerra e ospite nel territorio della provincia di Rieti. Grazie ai Punti di Orientamento ed Ascolto attivati presso il Distretto di Rieti, Poggio Mirteto, Passo Corese e ai PUA i punti unici di accesso presenti in tutte le sedi distrettuali territoriali, dal 2 al 17 marzo la Asl di Rieti ha rilasciato 316 tesserini STP (Stranieri Temporaneamente Presenti) grazie ai quali è possibile accedere alle cure sia urgenti che essenziali e continuative. Inoltre, il Consultorio familiare ha preso in carico numerose persone, perlopiù donne e bambini, contattando fino a questo momento circa 250 ucraini per fornire loro assistenza sanitaria, socio sanitaria e psicologica.

L’attività consultoriale viene svolta alla presenza di specialisti pediatri e ginecologi, nonché alla presenza di psicologi e assistenti sociali, per le esigenze di salute di donne e bambini/adolescenti ucraini, presso le sedi di Rieti, Poggio Mirteto e Passo Corese.

Inoltre è attivo un percorso di assistenza territoriale materno infantile effettuato da una equipe di ostetriche di comunità presso i domicili scelti su tutto il territorio della provincia di Rieti ed eventualmente presso i centri di accoglienza.