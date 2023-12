Natale, tra gli eventi del Clt i concerti con i musicisti dell'Arvedi Ast Band, del Briccialdi e gli ex-allievi del liceo musicale

TERNI Con il Natale che si avvicina a si moltiplicano gli eventi che lo celebrano. Tra quelli musicali, questa settimana il Clt offre due serate nella sua biblioteca con concerti gratuiti di musicisti strettamente legati alla città, quelli del conservatorio Briccialdi e quelli dell’Arvedi Ast Band. Ma non solo, nel cartellone del Circolo ci sono altri eventi con un calendario fino a gennaio, come lo spettacolo “Lo gnomo e la pentola magica” del Teatro dei Burattini del Teatro Verde di Roma del 2 gennaio, o la tombola il giorno dell’Epifania; sono attivati inoltre laboratori creativi a tema Natale e letture. Il concerto del Briccialdi è previsto per il 7 dicembre alle 21, con la presenza di quattro sassofonisti diretti da Emiliano Rodriguez che «proporranno un coinvolgente itinerario musicale attraverso diversi stili: dal repertorio classico di Alexander Glazounov a George Gershwin, dal jazz a Morricone». L’8 dicembre alle 17:30, invece, l’Arvedi Ast Band, composta da undici dipendenti dell’azienda, diretta da Alessio Micheli, si confronterà dialogando in musica con la Low Budget Orchestra, diretta da Vincenzo Rito Liposi, costituita da ex allievi del liceo musicale della città. In continuità con l’appuntamento del giorno precedente, si parte dal jazz per passare in rassegna folclore, swing e i grandi classici del Natale.