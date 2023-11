Narni, truffato col finto trattore. Paga l'ordine online ma il mezzo non è mai stato consegnato. Denunciati in tre

NARNI Compra un trattore online ma il mezzo non è mai stato consegnato. Denunciati tre pregiudicati calabresi. Un colpo messo a segno attraverso una nota piattaforma di annunci su cui, i tre truffatori, avevano pubblicato un annuncio di vendita di un mezzo agricolo.

Interessato al tipo di veicolo, un uomo residente a Narni contatta i venditori ed esegue il bonifico per l'acquisto. 2.300 euro. Del trattore però nemmeno l'ombra. Dopo aver realizzato che la merce non sarebbe mai stata consegnata, l'uomo si è rivolto ai carabinieri della stazione di Narni e ha sporto denuncia.

Nel corso delle indagini i carabinieri sono riusciti a individuare tutti gli autori della truffa.

Sia chi aveva pubblicato l'annuncio, sia i destinatari del bonifico.

Per i tre pregiudicati, tutti fra i 48 e i 56 anni, è scattata la denuncia per truffa aggravata in concorso.