Amelia, truffa a un'anziana. "Suo nipote sta male" e le rubano soldi e gioielli.

AMELIA Ennesima truffa ai danni di un'anziana di 94 anni. "Suo nipote sta male", e le svaligiano la casa. Una vicenda accaduta qualche giorno fa nella frazione di Fornole, quando la donna, che vive da sola, ha ricevuto una visita a casa. Signori distinti, con un gran macchinone e l'aria di "persone per bene" costrette dai casi della vita a portarle una triste ambasciata. Sono andati ad informarla che il nipote, residente a Milano, sta male, ha dei problemi. Gli ospiti inaspettati snocciolano uno dopo l'altro dettagli che, pensa la signora, solo una conoscenza amicale può fornire. Perciò gli crede e mentre rimane ad ascoltare la storia raccontata da uno dei due, l'altro approfitta per rovistare in casa e arraffare tutto il possibile. Soldi, quasi duemila euro, e gioielli. Subito dopo i malviventi si dileguano, alla signora non rimane che fare una telefonata per accertarsi che il nipote sia in salute, e sporgere denuncia ai Carabinieri.