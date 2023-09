Sabato 2 Settembre 2023, 16:34

MONTECASTRILLI Truffa del finto incidente. Anziana salvata dai vicini. Due ragazzi si lanciano all'inseguimento e acciuffano anche il truffatore. Preso un ventiquattrenne. Un episodio ieri accaduto in pieno giorno, nel palazzone di Sant'Egidio a Montecastrilli. Vittima una signora anziana che vive in un appartamento del secondo piano. Secondo il racconto di una conoscente, nel corso della mattinata di ieri alla porta dell'anziana signora si presenta un ragazzo. Il giovane senza troppi giri di parole, le dice che il figlio è rimasto coinvolto in un incidente e che ha bisogno di aiuto. Ovviamente economico. La donna è sconvolta e senza pensarci due volte inizia a racimolare quanto si trova in casa. Nel farlo però, si lascia andare a qualche esclamazione contro la sorte avversa. Dice a se stessa, ma ad alta voce, che bisogna chiamare un avvocato. Ed è la sua fortuna. Perchè qualcuno la sente, si accorge del trambusto e decide di intervenire. «Lì al palazzone - racconta una donna che si è trovata coinvolta nella dinamica dei fatti - fra un appartamento e l'altro ci sono grandi terrazzi comunicanti. Spesso ci si mette seduti a prendere un pò d'aria soprattutto in questi giorni con le temperature più miti». La truffa del finto incidente è ormai cosa nota. «Qualcuno ha sentito e, realizzando al volo cosa stesse accadendo è intervenuto verbalmente - racconta ancora - dicendo alla signora di non dar niente a nessuno, che si trattava di una truffa, mentre qualcun altro si è avvicinato per vedere di che si trattasse». Vista la mal parata il truffatore decide di darsela a gambe. Scappa giù per le scale ma sulla sua strada trova due ragazzi che senza pensarci un attimo si lanciano all'inseguimento. La fuga prosegue fra gli ulivi. Il malvivente è giovane e veloce ma i suoi inseguitori altrettanto e alla fine lo acciuffano. «Io mi sono trovata ad assistere alla scena, il ragazzo in fuga mi è passato davanti - continua la conoscente - io ho chiamato il 112 e con la macchina mi sono diretta verso il punto in cui aveva tentato di sparire fra gli ulivi. Dopo un pò ho visto riapparire inseguitori e inseguito». Un evento che ha suscitato indignazione e sconcerto nella comunità e che ha trovato eco in episodi più o meno analoghi che si sono verificati nei giorni scorsi sempre in paese. Secondo il racconto di altri residenti, un fatto simile si sarebbe verificato l'altro ieri. Vittima designata, ancora una volta un'anziana. «Hanno tentato la solita truffa relativa al figlio vittima dì un grave incidente stradale e bisognoso di soldi oppure oro - racconta una donna - per fortuna dopo in primo momento di sconforto la signora è riuscita a chiedere aiuto a una vicina e insieme hanno chiamato i carabinieri e la figlia della signora».