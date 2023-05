Amelia, truffata un'anziana. La colf si intasca 3400 euro in assegni

AMELIA Anziana truffata dalla colf. Denunciata una quarantacinquenne di Amelia per ricettazione di assegni. La vittima è una signora di 87 anni residente ad Amelia che nei giorni scorsi ha riscontrato un ammanco di soldi sul suo conto corrente. Precisamente 3400 euro.

Nel corso delle indagini scattate in seguito alla denuncia, i carabinieri hanno scoperto che il "prelievo" di denaro era stato fatto in due tranche. Entrambe nel mese di marzo, attrraverso la riscossione di due assegni rubati dal libretto che l'anziana custodiva in casa.

Beneficiaria degli assegni, una quarantacinquenne del posto che in questi mesi si era recata spesso a casa della vittima per aiutarla con le faccende domestiche.

La donna, già nota alle forze dell’ordine per altri reati, è stata denunciata per la ricettazione degli assegni.

Le indagini successive serviranno a verificare se sia stata lei stessa l’autrice del furto degli assegni che poi ha incassato.