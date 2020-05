NARNI E' morto schiacciato contro un albero dopo aver tentato di fermare la sua auto che si era sfrenata. Il grave incidente è accaduto in località Borgaria a pochi chilometri da Narni oggi pomeriggio. Per l'uomo, di 77 anni, non c'è stato nulla da fare ed è morto praticamente sul colpo. L'incidente è avvenuto in un terreno agricolo dove il pensionato si era recato per potare degli ulivi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni ed Amelia, oltre ai carabinieri per tutti gli accertamenti del caso. Ultimo aggiornamento: 16:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA