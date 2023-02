Narni, spaccio di droga. Smantellati altri tre bivacchi vicino alla ex-Spea

NARNI Lotta allo spaccio di stupefacenti. Smantellati altri tre bivacchi nel narnese. Continua l'azione dei carabinieri che da tempo stanno perlustrando il territorio a caccia delle nuove piazze della droga. Luoghi appartati in mezzo ai boschi, oppure ai limiti dei centri abitati, vicino ad aree industriali dismesse.

Accampamenti dove i pusher nascondono gli stupefacenti oppure ricevono i clienti, lontano da occhi indiscreti.

Ed è proprio in una di queste zone che lunedì 30 gennaio i Carabinieri della Compagnia di Amelia, coadiuvati dai Carabinieri della Stazione Forestale di Narni, dalle unità cinofile antidroga di Roma e da un equipaggio del Nucleo Elicotteri di Roma Urbe, individuato e smantellato tre bivacchi di fortuna in Località Sant’Anna, pressi area ex Spea.

Non solo. Durante la fase di perlustraizione sono stati sopresi due uomini che alla vista delle forze dell'ordine si sono dati alla fuga.

Grazie al supporto dell'elicottero, e alla collaborazione di un collega del nucleo radiomobile di Amelia libero dal servizio, i militari a terra sono riusciti a intercettare i due fuggitivi. Entrambi marocchini, su cui pende un ordine di espulsione emesso rispettivamente dalla questura di Grosseto e da quella di Messina.

I due sono stati accompagnati presso la questura Terni per l’attivazione della procedura di espulsione e deferiti a piede libero entrambi per l’inottemperanza dell’ordine di espulsione e, per uno dei due, resistenza a pubblico ufficiale.

Tutto il materiale ritrovato negli accampamenti è stato sgomberato e recuperato da Asm Terni per lo smaltimento.