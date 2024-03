Narni, opere d'arte per rigenerare la città. Lo Scalo rinasce nel segno del cinema

NARNI L'arte rigenera la città. Il comune chiama all'arte. Lanciato un bando per la realizzazione di opere artistiche legate al cinema. Obiettivo, proseguire sul tema della cinematografia per la rigenerazione urbana di Narni scalo. La scadenza prevista è il 20 maggio.

«La realizzazione delle opere – spiega in una nota l’amministrazione - si inserisce inoltre nel complesso delle attività previste per il trentesimo anniversario de “Le vie del cinema, rassegna del film restaurato” in programma la prossima estate».



L’opera sarà collocata nella rotatoria tra via Tuderte e via Pietro Germi e potrà essere concepita sia come un’installazione che come monumento o scultura. Dovrà essere progettata in piena libertà stilistica e con materiali adatti alle perturbazioni atmosferiche.

«La partecipazione al concorso – precisa il comune - è aperta ad artisti, artiste e a persone che vantino una comprovata esperienza nel campo dell’arte e dell’architettura e che abbiano compiuto 18 anni.

La partecipazione può essere individuale o di gruppo, il bando mette a disposizione per gli aggiudicatari un premio di 2.500 euro».