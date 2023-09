Narni, nasce il punto di "ritrovo multigenerazionale". Scacchi, corsi di informatica e sportello di aiuto per anziani e fragili

NARNI La ex scuola di Miriano trasformata in un punto di "ritrovo multigenerazionale" e sportello ascolto e aiuto per anziani e fragili.

Via ai corsi di inglese, informatica, panificazione e scacchi ma anche eventi culturali e formativi.



Lo sportello di aiuto è aperto il lunedì dalle 9 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 18. I volontari saranno a disposizione per prenotare visite mediche, ritirare e consegnare i farmaci, accompagnare le persone anziane a fare accertamenti medici o la spesa.

In collaborazione col comune di Narni sarà garantita ancje l’assistenza digitale, a partire dalla creazione dello spid, ai rapporti con le pubbliche amministrazioni.

L’associazione promuove poi una chat Whatsapp dove scambiare e segnalare eventi di pubblica utilità.

Un'iniziativa che fa parte del progetto “Il ritrovo multi generazionale” promosso dall’associazione Casale del Lago - Fare Insieme e realizzato grazie al contributo della Fondazione Carit, portata avanti dai volontari per migliorare la qualità della vita nei quartieri Berardozzo, Miriano, Ponte Aia, Santa Lucia e zone limitrofe.



Informazioni dettagliate e adesioni 370 1106835.