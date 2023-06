Narni, lo sportello energia raddoppia. Dal 23 giugno apre anche allo Scalo

NARNI Lo sportello energia raddoppia. Da venerdì 23 giugno il servizio apre anche a Narni Scalo. «L'obiettivo - psiega l'assessore Giovanni Rubini - è integrare e rafforzare l'attività già in corso presso la sede di Narni in piazza dei Priori. Si tratta di un'importante evoluzione del progetto in un contesto territoriale di assoluta vitalità dove l'amministrazione sceglie di essere più vicina anche ai cittadini e alle imprese che vivono e operano fuori dal centro storico di Narni».

Un progetto partito nel 2022, per offrire un servizio di informazione capillare sui temi energia e miglioramento della qualità dell'aria, ponendo l'accento sui temi efficientamento energetico degli edifici, mobilità sostenibile e uso corretto delle biomasse.

Al pari del gemello nel centro storico, anche lo sportello dello Scalo sosterrà il cittadino e le imprese nell'individuazione di reali opportunità di risparmio attraverso un uso consapevole delle risorse energetiche ma anche con la segnalazione di bandi e di incentivi perseguendo l'obiettivo comune di una migliore qualità dell'aria e della vita.

«Lo Sportello Energia di Narni Scalo -chiude Rubini - è un valore aggiunto anche per la sede che lo ospiterà: implementerà, infatti, lo sportello 4.0 o sportello digitale che l'amministrazione attiva nel 2021 per offrire ai cittadini servizi di pubblica utilità sia in presenza, come l'anagrafe sia da remoto come il servizio tributi, quello sociale e cimiteriale, con possibilità di interagire a distanza con il personale di riferimento.

In questo contesto, l'arrivo dello Sportello Energia a Narni Scalo evidenzia la volontà dell'Amministrazione di essere sempre più presente al cittadino e alle sue necessità».

Sportello Energia, via della Libertà 80, Narni Scalo.

Giorni e orari di riferimento

Lunedì 09:30/11:30 online

Martedì 14:30/17:30 Narni

Mercoledì 09:30/11:30 online

Venerdì 09:30/12:30 Narni Scalo

https://sportelloenergiaterninarni.it

sportelloenergia@comune.narni.tr.it

T. 350 5879768