Narni, l'ambiente si impara a scuola. Via al progetto "Siamo fatti della stessa aria"

NARNI – Sensibilizzare gli studenti sui corretti comportamenti in tema ambientale. Questo il filo conduttore del progetto "Siamo fatti della stessa aria", pensato per le scuole di ogni ordine e grado.

Un’iniziativa, messa in atto dal Kyoto Club con la collaborazione del comune, di Arpa Umbria e delle stesse scuole che punta a trasmettere anche ai giovani la consapevolezza sull'importanza della qualità dell’aria, sulle fonti di inquinamento atmosferico e i relativi impatti sulla salute.

«In questo modo - spiegano dal comune - si possono condividere comportamenti individuali responsabili in grado di agire positivamente sulle condizioni ambientali, nell’utilizzo delle fonti energetiche e per promuovere l’utilizzo di mezzi alternativi per il trasporto».

Il progetto rientra nell'ambito delle iniziative previste dall’accordo di programma firmato nel 2018 tra ministero, Regione Umbria e comuni di Terni e Narni, per arginare il superamento dei valori limite giornalieri di polveri sottili nella conca ternana.

Fra le iniziative collaterali, la creazione degli "sportelli energia" e alcune azioni di informazione ed educazione rivolte ai cittadini e alle scuole ad opera del Kyoto Club, un’organizzazione non profit costituita da imprese, enti, associazioni e amministrazioni locali, impegnati nel raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra sanciti nel protocollo di Kyoto e nell’accordo di Parigi del 2015.