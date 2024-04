Lunedì 15 Aprile 2024, 08:15

FOLIGNO Tre gattini, nati da non più di 5 giorni, sono stati gettato in un cassonetto stradale per la raccolta dell’immondizia in zona Cancellara a Foligno. A salvarli Paolo Vetturini dell’Oasi Felina Piccola Corte dei Miracoli, e altri due volontari. «Ci avevano segnalato la presenza di un gattino – dice Vetturini – ma non l’abbiamo trovato. Poi dal cassonetto si sentivano flebili miagolii e mi sono letteralmente calato dentro e sotto i rifiuti ho trovato i gattini. Abbiamo attivato una corsa contro il tempo per salvarli e chi può ci aiuti con la raccolta fondi. Quello che è successo è un fatto gravissimo».

Ucraina, cani e gatti salvati dall'alluvione trovano una nuova casa