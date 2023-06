Narni, Giornata mondiale del rifugiato. La squadra del sindaco Lucarelli vince il torneo "Un calcio contro la discriminazione"

NARNI Sport, musica, integrazione. Questi gli ingredienti della giornata mondiale del rifugiato che si è svolta a Ponte San Lorenzo il 23 giugno. Un evento organizzato dal comune di Narni in collaborazione con gli enti gestori dei Progetti Sai della zona sociale 11.

Nel corso della giornata si è svolto il torneo “Un calcio contro la discriminazione”. Vincitrice della competizione, la squadra di "casa" che ha visto schierarsi in campo il sindaco Lorenzo Lucarelli, gli assessori Giovanni Rubini e Luca Tramini, e il presidente del consiglio comunale Michele Francioli.

Una finale che ha assunto i contorni di un "derby", disputata contro la squadra del circolo Arci Testaccio.

Fra le altre squadre in campo, oltre centocinquanta persone provenienti da numerosi paesi, Castrum Fornole (padri e figli), progetto Sai per minori di Ferentillo, Progetto Hope del Sai ordinari della zona sociale narnese-amerino, Progetto Sai per minori di Amelia.