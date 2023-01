Narni, droga nei boschi. I carabinieri scovano tre "piazze" dello spaccio fra Selva Antica, Pretare e Testaccio

NARNI Droga nei boschi. I carabinieri smantellano altri tre covi dello spaccio nell'agro Narnese. Selva Antica, Pretare e Testaccio le località in cui ignoti avevano allestito veri e propri bivacchi di fortuna, utilizzati come base per spacciare lontano da occhi indiscreti. Un'operazione messa a segno stamattina, 20 gennaio, a cui hanno partecipato i Carabinieri della Compagnia di Amelia, coadiuvati dai Carabinieri della Stazione di Stroncone, della Stazione Forestale di Narni, dalle unità cinofile antidroga e da ordine pubblico della Capitale e da un equipaggio del Nucleo Elicotteri di Roma Urbe.

Durante l'attività di controllo, nel fitto della boscaglia sono stati sorprese anche due persone. Grazie ad una posizione rialzata che gli ha consentito di accorgersi in anticipo della presenza delle forze dell'ordine, i due sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

Negli accampamenti, i Carabinieri hanno trovato tende da campeggio, batterie per auto utilizzate per l’alimentazione elettrica, fornelli portatili e stoviglie tra cui diversi coltelli da cucina.

Nessuna traccia di sostanze stupefacenti, probabilmente nascosti in punti considerati più strategici. Tutto il materiale è stato sgomberato e recuperato dalla società Asm Terni per lo smaltimento.

Un'operazione analoga era già stata condotta nel mese di ottobre. Anche in quell'occasione, erano stati individuati diversi luoghi in cui avveniva lo spaccio. Zone impervie e lontane dai centri abitati. Piazzole con tanto di tende da campeggio e batterie per auto, presumibilmente utilizzate per l'alimentazione elettrica. Il tutto proprio nei punti in cui gli stessi cittadini narnesi che si recano in quelle zone a camminare, avevano segnalato come luoghi d'incontro di persone che si muovevano con fare sospetto.