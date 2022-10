Narni, spaccio di stupefacenti nei boschi. Sgomberati alcuni bivacchi nelle campagne del narnese

NARNI Caccia alle piazze dello spaccio nei boschi. Smantellati veri e propri bivacchi probabilmente allestiti per la vendita di stupefacenti in località Selva Antica e Castel Vecchio. Un'operazione che è scattata ieri mattina presto e che ha visto in azione i carabinieri della Compagnia di Amelia, coadiuvati dai Carabinieri della Stazione Forestale di Narni e dalle unità cinofile antidroga dei Carabinieri provenienti dalla Capitale.

Durante un controllo straordinario del territorio, finalizzato proprio a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle campagne di Narni, le forze dell'ordine hanno individuato diverse aree sospette. Piazzole con tanto di tende da campeggio e batterie per auto, presumibilmente utilizzate per l'alimentazione elettrica. Il tutto proprio nei punti in cui gli stessi cittadini narnesi che si recano in quelle zone a camminare, avevano segnalato come luoghi d'incontro di persone che si muovevano con fare sospetto.

Tutto il materiale rinvenuto, è stato sgomberato e recuperato dalla A.S.M. Terni per lo smaltimento.