Narni, Corsa all'Anello. Fuori le date ufficiali e i primi eventi in programma. Ed è già "febbre da festa"

NARNI Festeggiamenti per San Giovenale. Mancano ancora sei mesi all'ora X ma a Narni è già febbre da corsa. A scatenarla l'annuncio delle date ufficiali da parte dell’Associazione Corsa all’Anello. Dal 24 aprile al 14 maggio 2023. Tre settimane di eventi che culmineranno come da tradizione la seconda domenica di maggio, quando al Campo de li Giochi i terzieri si contenderanno l'anello d'argento.

Un programma nutrito e pieno di soprese, fanno sapere gli organizzatori, in equilibrio fra novità e tradizione. Spettacoli, mostre, concerti, convegni, conferenze, eventi gastronomici, ricostruzioni di ambienti medievali, giornate medievali e tante altre manifestazioni animeranno il centro storico in veste trecentesca.

Fra quelli più attesi nell'ambito della tradizione, lunedì 24 aprile quando il banditore sancirà l’inizio dei festeggiamenti con la lettura del bando per le vie della città, seguito dall’apertura dei tipici forni e osterie.

Poi il 2 maggio quando si rievoca l’offerta dei Ceri in Cattedrale e il 3 maggio con la messa e processione per le vie della città e la corsa storica in Piazza dei Priori.

Il 10 maggio inizieranno le benedizioni dei cavalieri con il terziere Fraporta, seguito l’11 da Santa Maria e il 12 da Mezule. Sabato 13 maggio, il grande corteo storico, che si snoderà per le vie della città, farà da prologo alla Corsa all’Anello che si disputerà domenica 14 maggio al Campo de li Giochi.