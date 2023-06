Narni, no alla violenza sulle donne. Inaugurata una nuova panchina rossa

NARNI No alla violenza sulle donne. L'ordine regionale delle ostetriche e quello provinciale dei farmacisti donano alla città di Narni una panchina rossa. Da sabato, il nuovo arredo urbano, simbolo della lotta alla violenza di genere, ha trovato collocazione di fronte all'ospedale degli Infermi di Narni. Una cerimonia a cui hanno partecipato il sindaco della città Lorenzo Lucarelli, il direttore dell'Asl Umbria 2 Massimo De Fino e la presidente del Forum donne Amelia Rosa Garofale.



«Quasi otto donne al mese sono state vittime di femminicidio in Italia in questo 2023 - ha scritto l'amministrazione in una nota - dobbiamo considerare un dovere civile non solo ricordare, ma informare, educare, convincere.

Insomma prevenire, e cioè combattere le radici culturali della violenza e le sue cause.

E questa panchina, in questo luogo vuole essere un segno tangibile che la società civile, le istituzioni, le forze dell’ordine, le professioni ci sono, e sono impegnate sui rispettivi fronti per fermare il fenomeno e invertire la tendenza. Grazie a nome della comunità narnese all’ordine regionale delle ostetriche e all’ordine provinciale dei farmacisti per questo dono e per la sensibilità dimostrata per questa battaglia comune».