Narni, violenza sulle donne. Arriva la mostra fotografica "Corpi". La sofferenza raccontata attraverso la luce

NARNI Si compone il calendario degli eventi in programma per la giornata contro la violenza di genere. Il 25 novembre, all'auditorium San Domenico sarà inaugurata la mostra fotografica “Corpi” di Carla Cacianti.

Una serie di opere in cui l’artista romana, visual designer e fotografa, lavora sulla metafora della violenza inflitta dall’uomo, dalla società o dalle donne stesse. Un'azione che non equivale necessariamente all'aggressione fisica o verbale ma che si consuma nella costrizione, nel piegare il comportamento della vittima al proprio volere.

Per esprimere questa metafora, Cacianti scegli di rappresentare dei visi, utilizzando la fotografia come base di partenza per la sua capacità, tra sguardo e registrazione, di rendere l’emozione dei volti, delle bocche e degli occhi, usando la luce.

La fotografia è mezzo di raccordo tra sguardo e sguardo, quello delle donne e quello di chi le guarda, mentre le pieghe che l’artista fa sulle immagini, rafforzano il pathos in un gioco di luci e ombre nette.

In “Corpi” Carla Cacianti riprende e amplia il lavoro fatto per Ferite, la mostra presentata nel 2015 sempre sul tema della violenza di genere. Non solo. L'artista porterà a Narni quattro foto sculture esposte nel 2019 al Macro-Museo Arte Contemporanea Roma ed esporrà diverse opere inedite.

La mostra sarà aperta al pubblico il lunedì e il mercoledì dalle 10,00 alle 17,30 e il martedì, giovedì e venerdì dalle 10,00 alle 13,00.