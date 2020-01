Narni, borse di studio da Ministero della Istruzione, Comune e Alcantara

Borse di studio per sostenere il percorso scolastico di chi è meno abbiente: è quanto mette a disposizione il Comune di Narni con fondi del Ministero dell’istruzione, università e ricerca che riserva specifiche risorse a studenti e studentesse di famiglie con reddito Isee fino a 10mila e 632 euro. Le borse di studio del Miur si uniscono alle altre messe a disposizione sempre dal Comune che insieme all’Alcantara, ne ha previste 15 per studenti e studentesse meritevoli appartenenti anche in questo caso a famiglie a basso reddito e residenti a Narni. Le borse sono 4 del valore di 100 euro ciascuno per la scuola primaria, 5 del valore unitario di 250 euro invece per la scuola secondaria di primo grado e 6 del valore unitario di 400euro per la scuola secondaria di secondo grado o gli istituti professionali di stato. La loro assegnazione è prevista per febbraio. (m.g.) © RIPRODUZIONE RISERVATA